Mach Museum! Küstenmuseum neu gedacht

Das Küstenmuseum steht vor großen Veränderungen: Dieses Jahr legt das Museumsschiff, das Feuerschiff Norderney, am Küstenmuseum an. In Kooperation mit dem NIhK ist eine neue Dauerausstellung ab 2026 geplant und es liegen Pläne auf dem Tisch für einen größeren Umbau des Museums.

Die Sonderausstellung informiert bis zum 21. April die Bürger:innen der Stadt Wilhelmshaven über die geplanten Veränderungen im Museum. Die Wilhelmshavener:innen können sich zudem in dieser Ausstellung aktiv mit ihren Ideen und Wünschen zu der neuen Dauerausstellung und der Neuausrichtung des Museums einbringen.

"Mach Museum!" entsteht in Kooperation u. a. mit dem NIhK (Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung), der IGS Wilhelmshaven und dem Stadtarchiv Wilhelmshaven.