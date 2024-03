Malkurs mit Charline

× Erweitern Illustration: Charline Alcantara Vom Austragen und Weitertragen

Einige kennen die Bremer Künstler:in von ihren humorvollen, gezeichneten Szenen aus ihrem Alltag mit Baby und Kind. Bleistift, Pinsel und Aquarellkasten sind ihre täglichen Begleiter, mit denen sie spannende, besondere und oft skurrile Momente mit dynamischem Strich und bunten Farben humorvoll festhält.

Ihr Können gibt sie in wöchentlichen Malkursen in ihrem Grohner Atelier an kreative Kinder ab 6 Jahren weiter. Dabei probieren die maximal 6 Teilnehmenden verschiedene Materialien, Farben und Techniken aus und nehmen ihre Werk anschließend mit nach Hause.

Die Termine können einzeln oder fortlaufend besucht werden, die Teilnahme kostet 15 Euro, eine Finanzierung über den Bremen Pass ist möglich. Bitte spätestens am Vortag telefonisch anmelden.