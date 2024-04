× Erweitern © Gabriele Vaquette Max und Moritz Anna Haentjens komponiert, singt, spielt und rezitiert

Anna Haentjens und Sven Selle haben die Lausbuben Max und Moritz für kleine und große Zuhörer:innen zum Leben erweckt: Singend, spielend und erzählend stellen sie deren Streiche dar, aus denen der Berliner Komponist Manfred Schmitz mit seiner Vertonung regelrechte Ohrwürmer machte.

Eine Bubengeschichte in sieben Streichen von Wilhelm Busch in der Vertonung von Manfred Schmitz mit Anna Haentjens (Gesang/Rezitation) und Sven Selle (Klavier)

Wer kennt sie nicht, die Bubengeschichte in sieben Streichen von Wilhelm Busch, in der die beiden Knaben Max und Moritz ihre Umwelt mit derben Späßen schier zum Verzweifeln brachten? Seit Erscheinen der Bilderposse im Jahre 1865 hören und lesen kleine und große Leute immer wieder, was sich diese beiden Racker ausdachten, um die Dorfbewohner nach Strich und Faden zu ärgern, wie die gute Witwe Bolte, den Schneidermeister Böck, den Lehrer Lämpel, den gutmütigen Onkel Fritz oder den Dorfbäcker, bis ... ja, bis sie an Bauer Mecke geraten, in dessen Getreidesäcke sie zum Vergnügen Löcher schneiden.

Aber wehe, wehe, wehe. Wenn ich auf das Ende sehe!

Noch 1929 wurden die Lausbubenstreiche in der Steiermark als Jugend gefährdende Literatur angesehen, die an Jugendliche unter 18 Jahren nicht verkauft werden durfte.

In diesem Liederabend werden schon Kinder ab 4 Jahren bestens unterhalten, und die größeren sowieso.

