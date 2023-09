× Erweitern © Klimahaus / Antje Schimanke Mehr als Wetter – 70 Jahre zwischen Natur und Gesellschaft Model des OHB-Satelliten "CO2M" zur CO2-Messung

Die Sonderausstellung in der Wissens- und Erlebniswelt gibt detaillierte Einblicke in die Arbeit und Aufgaben des des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und damit in eine international agierende Bundesbehörde und ihre zentrale Bedeutung bei den Themen Wetter und Klima in Deutschland.

Nach der Premiere im Abgeordnetenhaus des Deutschen Bundestages in Berlin ist die vielseitige Schau zum Jubiläum der 1952 gegründeten Bundesbehörde jetzt erstmals für eine breite Öffentlichkeit in Norddeutschland zu sehen.

In der Ausstellung können Besucher:innen einer Meteorologin bei der Arbeit über die Schulter schauen, eine automatische Bordwetterstation, einen Wetterballon oder einen Wettersatelliten entdecken und das eigene Wetterwissen in einem Quiz zu testen. Sieben analoge und digitale Stationen veranschaulichen, wie der nationale Wetterdienst mit seinen Services täglich im Alltag vieler Menschen präsent ist. Gäste machen eine Zeitreise in die Anfänge der Wettervorhersage, erfahren, wie eine moderne Wetter-App funktioniert und lernen, wie der DWD meteorologische Daten aus der ganzen Welt erfasst, verarbeitet, wieder verbreitet und wie der Dienst mit ihrer Hilfe Klimamodelle entwickelt. Die vom DWD initiierte und erstellte Ausstellung wurde durch eigene Exponate des Klimahaus Bremerhaven ergänzt.

Zu den Highlights gehören das Model des bereits gelaunchten Satelliten CO2M sowie des Wettersatelliten MTG-S des Raumfahrtunternehmens OHB oder ein DWD-Wetterballon. Tägliche Wettershows in der Ausstellung versorgen die Besucher:innen zusätzlich mit Infos zum aktuellen Wettergeschehen.

Der DWD ist Deutschlands offizielle Instanz zu allen Wetterfragen und versorgt Öffentlichkeit, Behörden über aktuelle Wetterdaten und -vorhersagen hinaus mit Informationen zum Klimawandel. Eine seiner wichtigsten Aufgaben ist es, die Bevölkerung vor gefährlichen Wettersituationen zu warnen. Das Klimahaus Bremerhaven arbeitet in diesen Themen eng mit dem Deutschen Wetterdienst zusammen. So trägt der DWD mit seinem Fachwissen zur neuen Dauerausstellung „Wetterextreme“ bei, die im Klimahaus entwickelt und 2024 eröffnet wird. Der Deutsche Wetterdienst ist seit der Eröffnung des Klimahauses ein enger Partner der weltweit einzigartigen Erlebnisausstellung Klimahaus rund um alle Aspekte des Themas Klima.

Für Interessierte werden Führungen angeboten.