Meister Eder und sein Pumuckl

Das Bremer Tourneetheater verzaubert Publikum ab 4 Jahren mit ihrem Stück über den rothaarigen Kobold, der mit Vorliebe Leute an der Nase herumführt.

Da traut der gemütliche Schreinermeister Eder seinen Augen nicht, als eines Tages ein kleiner, rothaariger Kobold an seinem Leimtopf hängenbleibt. Pumuckl – so heißt sein neuer Mitbewohner – ist für alle Menschen unsichtbar und zeigt sich nur, wenn er bei einem Menschen an etwas kleben bleibt. Das sorgt bald für Durcheinander, da der unsichtbare Pumuckl mit Vorliebe Leute an der Nase herumführt, Sachen versteckt und Streiche spielt. Meister Eder gerät von einer turbulenten Situation in die nächste und wird von seiner Kundin Frau Steinhauser und seinem guten Freund Herrn Schmitt gar für verrückt gehalten. Und dann hat sich auch noch seine Schwester Anni mit der kleinen Nichte Bärbel angekündigt – auf die ist der Pumuckl so richtig eifersüchtig. Es wird also ein spannender (Theater-)Besuch mit viel Spaß und Musik für Klein und Groß!

Erwing Rau verleiht Pumuckl seine Stimme, während sein Puppenspieler und musikalischer Begleiter, Claus Franke, Meister Eder spielt.