Das mobile Sommercafé

Sommer, Sonne, Sonnenschein: Jung und Alt aus der Nachbarschaft der Vahr sind bis zum 5. September herzlich eingeladen, sich an sieben Terminen zum Klönen, Kaffeesieren und Spielen zu treffen. Heute auf dem Spielplatz am Vahrer See.

Zwischen dem 13. Juni und dem 5. September schlägt das Mobile Sommercafé alle 14 Tage an verschiedenen Orten seine Zelte auf, um leckeren Kuchen, Kaffee und Tee zu fairen Preisen anzubieten – während das Rundum-Programm jedes Mal variiert: Die Polizei ist an einigen Terminen dabei und informiert über verschiedene Themen wie Taschendiebstahl oder Einbruchschutz, codiert Fahrräder oder registriert Rollatoren, es können Bingo oder andere Spiele gespielt werden, die Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt hilft bei der Fahrradreparatur – außerdem gibt es verschiedene Kreativangebote und einen Strom-Spar-Check.