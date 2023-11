× Erweitern © Metropol Theater Bremen Momo

Das Junge Theater Bonn präsentiert das Schauspiel Momo nach der bekannten Romanvorlage von Michael Ende für Kinder ab 7 Jahren.

Wie aus dem Nichts taucht plötzlich das kleine Mädchen Momo in den Ruinen eines Amphitheaters am Rande eines Dorfes auf. Sie besitzt nichts als das, was sie findet oder was man ihr schenkt, und eine außergewöhnliche Gabe: Sie hat immer Zeit und ist eine wunderbare Zuhörerin. So hat sie bald im ganzen Dorf viele Freundinnen und Freunde gefunden, unter ihnen Gigi und Beppo.

Momo könnte kaum glücklicher sein, wenn nicht eines Tages die mysteriösen Grauen auf den Plan treten würden. Sie kommen von der Zeitsparkasse und haben es auf die kostbare Lebenszeit der Menschen abgesehen.

Es beginnt ein Wettlauf um die Zeit, den Momo nur gewinnen kann, wenn es ihr gelingt Meister Hora, den Gebieter über die Zeit, zu finden und den Menschen ihre gestohlene Zeit wieder zubringen. Doch bis dahin ist es ein abenteuerlicher Weg…

Die Tickets sind online ab 19 Euro erhältlich.