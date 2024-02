Musik mit Pfiff: Frühling

× Erweitern © Rudolf Lörinc Musik mit Pfiff

Mit Cello, Flöte und Horn lernen 3- bis 6-jährige Kinder spielerisch und unbefangen die Welt der Musik und klassische Orchesterinstrumente kennen.

Die Musikpädagog:innen der Bremer Philharmoniker brechen an ausgewählten Samstagvormittagen mit den Kindern zu klangvollen Frühlingswiesen auf. Dabei warten Cello, Flöte und Horn darauf, von den Kindern entdeckt und zum Klingen gebracht zu werden. Die Instrumente wecken die Lust am Musizieren, und so dauert es nicht lange, bis Indianer und Bären gemeinsam fröhlich singen und tanzen.

Die Teilnahmegebühr beträgt 6 Euro. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Kinder zzgl. Erwachsene Begleitpersonen begrenzt; Anmeldung auf musikwerkstatt-bremen.de