Sommerfreizeit mit dem NABU II

Mit dem Bremer Naturschutzbund geht es für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 14 Jahren vom 13. bis 20. Juli 2024 in das Schullandheim Am Weißen Berg in Cluvenhaven. Zwischen Wäldern befindet sich ein Badesee direkt vor der Haustür. Weiterhin stehen Kanu und Ruderboot für gemeinsame Ausflüge bereit.

Ausgebildete Umweltpädagog:innen begleiten die Kinder bei täglichen Naturerlebnissen wie zum Beispiel Erkundungstouren im Moor, Nächte am Lagerfeuer oder Upcycling-Aktionen.

Die Freizeit dauert vom 20. bis 27.7. und kostet 399 Euro bei Vollverpflegung und eigener Anreise.