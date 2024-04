Nähe und Distanz – zwei Malerinnen begegnen sich

Im Sommer stellt die Düsseldorfer Malerin Vivian Greven im Paula Modersohn-Becker Museum aus und ihre teilweise großformatigen Gemälde werden der Malerei von Paula Modersohn-Becker gegenübergestellt. Gemeinsam mit Ulrike Schulte erkunden Ferienkinder von 8 bis 12 Jahren die Ausstellung und werden die Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede der beiden entdecken. Im Atelier gestalten die Teilnehmenden dann nach Lust und Laune eigene Kunstwerke mit verschiedenen Maltechniken. Wie schafft es Vivian Greven so glatte Oberflächen zu malen oder mögt ihr doch lieber die Fläche mit dem Pinsel aufrauen, wie es Paula Modersohn-Becker gemacht hat? An zwei Ferientagen, am 27. und 28. Juni, lassen sich zahlreiche eigene Ideen malerisch umsetzen.

Die Kosten belaufen sich auf 70 Euro für zwei Tage. Anmeldungen sind bis zum 21. Juni telefonisch und per E-Mail möglich.