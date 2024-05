Natur-Treff: Forschen

Unter dem Motto "Forschen und Klima schützen" forschen Kids ab 8 Jahren gemeinsam in der Natur der Kinderwildnis. Welche Vögel, Kräuter, Insekten, Bäume, Säugetiere, Amphibien leben hier? Wie können wir die Vielfalt der Tiere und Pflanzen erhöhen? Was brauchen Wildbienen oder Kröten? Warum verschwinden die Schmetterlinge? Wie entsteht Energie? Was können wir gegen den Klimawandel tun? Die Teilnhehmer:innen stellen Fragen, forschen, spielen, entdecken, verstehen und handeln.

Die Gruppe trifft sich freitags in den geraden Wochen. Das Angebot ist kostenlos und ohne Anmeldung, eine kleine Spende wird gerne entgegengenommen. In den Ferien finden keine Treffen statt.