NaturAtelier im Sommer

In den Sommerferien verwandelt sich das Atelier in eine Naturkunstwerkstatt: Kids ab 8 Jahren stellen natürliche Farben her, formen mit Naturmaterialien, schöpfen Papier, färben Stoffe, gießen Seifen, führen kleine Experimente durch und vieles mehr - Hauptsache kreativ und natürlich. Die Techniken werden je nach Interesse der Kinder ausgesucht.

Außerdem geht es zwischendurch immer wieder um Ideen zum Umwelt- & Klimaschutz.

Der Kurs findet an drei aufeinanderfolgenden Tagen statt und kostet 145 Euro inklusive Material. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail.

Für alle, die eine Betreuung für die ganze Woche suchen: Am 25./26.7. schließt die ComicWerkstatt direkt an.