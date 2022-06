Die Puppenspielvisite Wunderzeit ist in der Bibliothek zu Gast und hat für 4- bis 6-Jährige ein neues Theaterstück mit den Rumpelwichten im Gepäck. Normalerweise leben die Wesen verborgen unter einer alten ... Ups! Das ist ja ein Geheimnis! Was sie als Wichte so erleben, bleibt eine Überraschung.

Der Eintritt ist frei.