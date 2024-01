× Erweitern Foto: (c) Wildpark Schwarze Berge Mit dem Nikolaus auf Futtertour, Wildpark Schwarze Berge

Der Nikolaus kommt in den Wildpark, um gemeinsam mit den Kindern die Tiere zu füttern und Lieder zu singen. Die weihnachtliche Futtertour durch den märchenhaften Wildpark beginnt um 12 Uhr am NEZ-Haus und um 14 Uhr an der Kunsthandwerkerhalle.

Zur Belohnung dürfen die fleißigen Helfer:innen mit in der Wildpark-Bahn fahren.

Die Teilnahme kostet 5 Euro zuzüglich ermäßigter Parkeintritt in Höhe von 11.50 Euro. Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte an.