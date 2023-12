Ötzi. Der Mann aus dem Eis

× Erweitern © Neanderthal Museum Ötzi Ausstellung

Im Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg erwartet Familien die Geschichte über einen Mann aus der Kupferzeit in einer interaktiven Ausstellung:

© Neanderthal Museum Ötzi, Rekronstruktion

Eine schicksalvolle Begegnung in den Ötztaler Alpen vor rund 5300 Jahren bescherte der Wissenschaft einen Sensationsfund: Ötzi. Der Körper des Mannes aus der Kupferzeit überdauerte die Zeit bis zu seiner zufälligen Entdeckung im Jahr 1991 im Gletschereis. Was verrät seine Kleidung, was erzählen seine Werkzeuge und Waffen und welche Geheimnisse gibt sein Körper preis? Noch heute, mehr als 30 Jahre nach seinem Fund, beschäftigt sich die Wissenschaft mit dem Lösen der Rätsel um Ötzi. Erst kürzlich wurden Forschungsergebnisse zu Ötzis Genetik veröffentlicht, die neue Rückschlüsse auf sein Aussehen ermöglichen.

Die Ausstellung nimmt die Umstände seines Todes, den Fundort sowie Ötzis Kleidung, Werkzeuge und Waffen genau unter die Lupe und zeigt, wie Forscher:innen zu diesen Erkenntnissen gekommen sind.

Detailgetreue Repliken geben Einblicke in die Materialien und Handwerkstechniken, mit denen diese Dinge gefertigt wurden. Interaktive Stationen laden zu einem spielerischen Eintauchen in Ötzis Lebenswelt ein.

Zu sehen bis 26. Mai 2024, Di - Fr 9 - 17 Uhr, Sa - So 10 - 17 Uhr. Der Eintritt ist für Kinder 2 Euro und für Erwachsene 6 Euro.