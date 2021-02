Jugendliche ab 14 Jahren bringen hier ihren persönlichen und individuellen Ausdruck in Schreibform. Die selbstverfassten Texte werden in Rap- oder Hip-Hop-Liedern in einem professionellen Tonstudio produziert, die anschließend mit nach Hause genommen werden können.

Das Angebot ist kostenlos. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte telefonisch oder per E-Mail an.