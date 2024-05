Ready for Take off

Der Auszug von zu Hause in ein selbstständiges Leben ist nicht unbedingt leicht. Das Angebot wendet sich an Interessierte ab 15 Jahren und möchte dabei unterstützen "unfallfrei" in den neuen Lebensabschnitt zu starten.

Wie finde ich eine Wohnung? Was muss ich für meinen Umzug alles organisieren? Wie komme ich mit dem Geld klar? Nicht nur diesen Fragen müssen sich irgendwann alle stellen, die sich fit machen wollen fürs alleine leben. Antworten und Tipps hierzu gibt es von Alena Behrmann. Auch vermeintlich einfache Themen, wie das Waschen der Wäsche oder Ordnung halten im Kühlschrank, stehen auf ihrer Tagesordnung.

An vier Abenden, immer der erste Donnerstag im Monat, soll in dieser Veranstaltungsreihe ein lebhafter Austausch entstehen, bei dem alle Teilnehmer:innen sich aktiv mit Themenwünsche in das Programm einbringen können. Zu Spezialthemen werden auch Experten anwesend sein.

Der Besuch der Veranstaltungen ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.