Reingefuchst – Mathe zum Anfassen

Schluss mit abstrakten Formeln, Funktionen und Frust! In dieser Ausstellung erleben die Besucher:innen Mathematik auf ganz neue Weise. Hier werden mathematische Zusammenhänge durch spannende Experimente zum Ausprobieren spielerisch begreifbar. Da entdeckt jede/r den Mathefuchs in sich!

In der Wanderausstellung des Mathematikums Gießen tauchen Neugierige an 30 interaktiven Experimentier-Stationen in die faszinierende Welt der Zahlen ein: Beim Bau einer Leonardo-Brücke, beim Wiegen vom Satz des Pythagoras oder beim Lösen des Rätsel um den Turm von Hanoi. Aktion und Konzentration, Handeln und Denken, Einsicht und Vergnügen für kleine und große Schlaufüchse sind hier garantiert!

Mit der Mathebrille auf der Nase und einem Fragebogen in der Hand geht es dann auf Erkundungstour durch die Themenbereiche Mensch, Natur und Technik der Dauerausstellung. Wer hätte gedacht, dass Seifenblasen verschiedene mathematische Formen annehmen und fliegende Bälle bestimmten Formeln folgen?

Im Rahmen der Ausstellung findet zweimal täglich die Science Show Pi x Schnauze statt, in der unter anderem bewiesen wirdm dass nicht nur Menschen einen angeborenen Mathesinn besitzen...

Fuchs dich rein!

Tipp: Die Ausstellung eignet sich auch perfekt für einen Schulklassenausflug!