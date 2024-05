× Erweitern © Dagmar Brandenburg/Erlebnis Bremerhaven Schiffe kieken

Beim geführten Rundgang entlang der Kajen inklusive Schiffsbesichtigungen entdecken Familien die Lebensretter und Walfänger, Ausflugsschiffe und liebevoll gepflegte Traditionsschiffe sowie schnittige Motor- und Segelyachten.

Nirgendwo lässt sich das Treiben im Hafen so gut beobachten, wie an den zahlreichen Kajen in Bremerhaven. Schon der Alte und der Neue Hafen bieten kleinen und großen „Sehleuten“ viel Unterhaltung: Schleusen öffnen und schließen sich, Ausflugsschiffe legen zu Rundfahrten auf der Weser und in die Überseehäfen ab...

Rund 20 sehr unterschiedliche Schiffe liegen in den beiden zentralen Hafenbecken. Ein Guide erklärt deren Geschichte und Besonderheiten und erzählt auch so manche Anekdote. Aber es wird nicht nur geschaut und gelauscht, sondern Schifffahrt zum Anfassen ermöglicht.

Die Führung „Schiffe kieken“ informiert zwei Stunden lang über das besondere Hafenerlebnis und besucht auch den historischen Hochsee-Bergungsschlepper „Seefalke“, den Walfänger „Rau IX“ sowie den unter Denkmalschutz stehenden Dampf-Eisbrecher „Wal“.

Tickets können auf der Veranstaltungswebseite gebucht werden.