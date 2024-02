× Erweitern © Manfred Lehner Schleichweg - Theater KUNSTDÜNGER

Heute erleben Zuschauer:innen ab 4 Jahre auf der Bühne eine abenteuerliche Begegnung fast ohne Worte, gespielt vom Theater KUNSTDÜNGER aus dem bayrischen Valley.

Manchmal braucht es Veränderungen, damit wir unsere Umgebung wieder genau wahrnehmen: Was, wenn nach der Schule plötzlich niemand zuhause ist und die Haustür verschlossen bleibt? Ein sorgloses Kind wird aus seinem Alltagstrott geworfen und fügt sich ratlos in die Langeweile des Wartens… Ein geheimnisvolles Wesen lebt ganz in der Nähe in einer Parallelwelt und wird für gewöhnlich übersehen… Plötzlich bemerkt das Kind, dass es nicht alleine ist und dass sich jemand sehr für seinen Schulranzen interessiert. Die Begegnung der beiden ungleichen Geschöpfe führt zu einer abenteuerlichen Verfolgungsjagd, die in der Papierhöhle des Wesens endet.

Die Eintrittskarte kostet 8 Euro und gibt es an der Tageskasse, per E-Mail und Telefon.