Seh-Stücke Das Digitalisat einer Pottwalzahnskulptur

Die neue Ausstellung könnte auch See-Stücke heißen, denn sie präsentiert "Maritimes digital entdeckt“ und zeigt die Sammlung des DSM in vielfältigen Perspektiven.

Mit dem Röntgenblick schauen Gäste direkt ins Innere eines Dosensextanten, blicken unter die Oberfläche künstlerisch verzierter Pottwalzähne und erkunden die Medizinpillen alter Schiffsapotheken. Röntgenaufnahmen, wie man sie auch aus der Medizin oder von der Gepäckkontrolle am Flughafen kennt, erstellt mit einem 3D-Röntgenmikroskop am MAPEX Center for Materials and Processes der Universität Bremen, ermöglichen diese Einblicke.

So entdecken die Besucher:innen zum Beispiel, dass das große mittelalterliche Schiff der Kogge in Wirklichkeit aus vielen kleinen Bestandteilen besteht. Daneben befinden sich noch einige neuere Funde, die genauer angesehen werden können. Sie erwachsen aus dem historischen Sammlungsbereich unterschiedlicher Jahrhunderte und der damit einhergehenden technischen Bezugssysteme. Mit der technologischen Entwicklung verändern sich Darstellungsweisen und daraus werden neue Erkenntnisse musealer Forschungsarbeit gewonnen.

Mit dem SAW-Forschungs- und Ausstellungs-Projekt "Digital Materialities" ergeben sich neue Möglichkeiten, digitale bildgebende Verfahren in den Ausstellungsbereich zu übertragen. Virtuelle 3D-Erzeugnisse basierend auf Röntgen- und CT-Scans ergänzen die historischen Exponate um neue Ansichten. Aus dem technischen Einsatz der digitalen Erweiterung eröffnen sich ungewöhnliche Perspektiven beispielsweise auf das Innenleben der Ausstellungsstücke. Bisweilen werden die Digitalisate zu eigenen ästhetischen Gegenständen.

Die Ausstellung ist bis zum 30. April 2024 zu sehen.