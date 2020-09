× Erweitern Die Glocke Sitzkissenkonzert

Eltern und Babys gemeinsam im Konzertsaal? Geht das? Aber ja: Speziell für frisch gebackene Eltern sowie Großeltern, die ein klassisches Konzert besuchen möchten, sind die Sitzkissenkonzerte in der Glocke genau die richtige Wahl: In den rund 45-minütigen Veranstaltungen am Vormittag genießen die Zuhörer/innen Musik aller Stilrichtungen.

Eltern und Babys (bis 18 Monate) genießen klassische Musik. Wickelmöglichkeiten und Platz für Kinderwagen sind ebenfalls vorhanden. Auf Grund der besonderen aktuellen Situation wird es im Saal bei diesem Konzert leider anstatt der üblichen Sitzkissen eine Bestuhlung geben, um den nötigen Mindestabstand zu bewahren.

Im September spielt das Piano Duo Kondraschewa/Chica und im Oktober das Duo Taksim.

Eintritt: Babys 6 Euro, Erwachsene 9 Euro.

Um längere Wartezeiten am Einlass zu vermeiden, bringen Eltern am besten das ausgefüllte Kontaktformular mit dem Namen der Eltern bzw. des Kindes mit.