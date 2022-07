Sketchnotes: Kreative Kritzeleien für Fortgeschrittene

× Erweitern Sketch Notes von Jill E. © Haus der Wissenschaft Sketchnotes, Haus der Wissenschaft

Im Sommerferienprogramm entdecken Schüler:innen ab der 5. Klasse neue wissenschaftlich und mediale Formate. Je nach Interesse lernen die Teilnehmer:innen Sketch­no­tes zu skiz­zie­ren und Pod­casts zu produzieren.

In diesen Sketchnotes-Workshops für Fortgeschrittene, die auch einzeln besucht werden können, schaffen die betreuenden Profis die Zugänge und stellen die Themen. Im Anschluss an die Workshops werden ab 15:30 Uhr kurze wissenschaftliche Vorträge zu verschiedenen Themen zum Mitzeichnen angeboten.

Die Anmeldung ist kostenlos und kann einzeln oder in Grup­pen erfolgen, Lehr­kräf­te oder andere begleitende Erwachsene können an den Work­shops eben­falls teil­neh­men. Bei aus­ge­präg­tem In­ter­es­se ist auch die Anmeldung von Schü­ler:in­nen un­ter 10 Jah­ren möglich. Anmeldungen an msantos@hausderwissenschaft.de