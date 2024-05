Skulpturen

In diesem Workshop begeben sich Teilnehmende von 8 bis 12 Jahren in die Welt der Formen und fertigen ein Skulptur. Sie arbeiten mit Gips, Draht, Holz oder Ytong. Es wird gebogen, gegipst, gefeilt...Wer möchte, kann die Skulptur auch farbig gestalten. Am Ende entsteht ein tolles Kunstwerk, das die Kids mit nach Hause nehmen können.

Der Workshop kostet 4 Euro. Anmeldungen sind telefonisch und online möglich.