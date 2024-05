Sommerferien auf der Farm

× Erweitern © Hans Wendt Stiftung Sommerferienprogramm

Im Sommerferienprogramm der Hans-Wendt-Stiftung erkunden Kinder ab 6 Jahren spielerisch das Farmgelände und lassen es sich gut gehen. Sie streifen durch die Wiesen, schauen, welche Früchte, Beeren und welches Gemüse schon reif werden, beobachten Insekten und erforschen das Leben in den Teichen. Weiterhin besuchen sie die Farmtiere, verarbeiten die Wolle der Schafte, spielen mit Wasser und grillen sich ein Stockbrot über dem Lagerfeuer. Gemeinsam gestalten sie eine fröhliche und lehrreiche Zeit auf der Farm, in der Entdeckerfreude und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen.

Bitte mitbringen: ein eigenes Picknick für die Mittagszeit und wetterfeste Kleidung

Die Kids werden täglich von Montag bis Freitag betreut. Die Kosten betragen 75 Euro pro Woche. Anmeldungen erfolgen per E-Mail.