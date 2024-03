Komm.kids-Sommerspielplatz

Die komm - Kirche in Weyhe verwandelt den Marktplatz in Weyhe in einen fröhlichen Treffpunkt für Kinder und Familien, die gemeinsam die warmen Tage genießen möchten. Jeden Freitag bis zu den Sommerferien steht eine große Auswahl an Outdoor-Spielzeug bereit und das Coffee-Bike ist ebenfalls da. Der Inklusions-Spielplatz verspricht daher nicht nur eine spielerische Atmosphäre, sondern auch eine gemütliche Kaffeezeit für die Erwachsenen.