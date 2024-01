× Erweitern © Bürgerhaus Mahndorf Spielecafé

Das Bürgerhaus heißt jeden Dienstag und Donnerstag spielwütige Kinder und Erwachsene willkommen. Ob alleine oder zu zweit, ob in einer Gruppe oder mit der Familie: Hier kann jeder die Vielfalt an neuesten und klassischen Spielen entdecken. Weiterhin gibt eine Ecke mit Spielzeug für Kinder ab 3 Jahren. Wer hungrig oder durstig ist, hat ein große Auswahl an Kaffee- und Teespezialitäten und kleinen Snacks.