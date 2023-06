Sprach- und Spielgruppe

Du bist Mama, kommst nicht aus Deutschland, hast kleine Kinder (0-6 Jahren) die noch nicht in der KiTa sind? Du möchtest Dich gerne mit anderen Mamas treffen, die in der gleichen Situation sind? In der bunten, fröhlichen und offenen Gruppe können Kinder spielen, die Mamas können sich austauschen und die deutsche Sprache verbessern. Es gibt noch ein paar freie Plätze.

Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an Kinder zwischen 3 und 6 Jahren.

Termine: Dienstags und donnerstags 9 bis 10.30 Uhr oder 11 Uhr bis 12.30 Uhr

Anmeldung: erforderlich im KiDoZ Büro oder per E-Mail kidoz@sos-kinderdorf.de oder telefonisch 0421 5971231.