Am 30. April erinnert der internationale Tag der gewaltfreien Erziehung daran, wie wichtig es ist, dass Kinder in einer liebevollen und respektvollen Umgebung aufwachsen.

Der Kinderschutzbund Bremen informiert an diesem Nachmittag in der Innenstadt Erwachsene über gewaltfreie Erziehung. Es gibt konkrete Anregungen, wie im Alltag auch schwierige Familiensituationen gemeistert werden können. Außerdem informiert der Kinderschutzbund über sein Kursangebot "Starke Eltern – Starke Kinder" für alle Menschen, die mehr Freude, Leichtigkeit und mehr Sicherheit in der Erziehung von Kindern erreichen möchten.