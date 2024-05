Taler, Taler du musst wandern

Das Museumsdorf lädt an diesem Tag auf eine spannende Zeitreise in die Vergangenheit ein und bietet ein Dorfplanspiel für Kinder an. Ausgestattet wie früher, erlebt sie einen ganzen Tag im Museumsdorf. Sie schlüpfen in unterschiedliche Rollen wie Schmied, Bäcker oder Bauern und erleben einen Alltag wie er einst in der Lüneburger Heide üblich war.

Der Eintritt für Kinder ist frei.