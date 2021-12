× Erweitern ©Theater Liberi Tarzan

Die hundert Jahre alte Geschichte von Edgar Rice Burrough über eine verwaisten Jungen, der im Dschungel von einer Affendame großgezogen wird, inszeniert das Theater Liberi in einer zeitgemäßen Version als Musical für die ganze Familie ab 4 Jahren. Mit viel Gefühl und Energie bringen die Musicaldarstellerïnnen die Figuren auf die Bühne. Die fantasievollen Kostüme, die dynamische Musik und atmosphärischen Lichteffekte lassen die Zuschauerïnnen in eine farbenprächtige Dschungelwelt eintauchen.

Als Tarzans Familie nach einem Schiffbruch an die afrikanische Küste gestrandet ist, wird sie von wilden Tieren angegriffen. Tarzan bleibt allein und verwaist zurück. Die Affendame Kala nimmt sich seiner an und zieht ihn wie ihr eigenes Kind groß. Bei den Affen hat er ein Zuhause und in dem Affenmädchen Tee eine Freundin gefunden. Doch der Anführer Kerchak lässt Tarzan nach all den Jahren immer noch spüren, dass er nicht wirklich zu ihnen gehört. Eines Tages trifft er auf Menschen, die auf einer Expedition zur Erforschung des Dschungels sind. Mit dabei ist Professor Porter und seine Tochter Jane. Tarzan und Jane kommen sich im Laufe der Zeit immer näher. Dann überschlagen sich die Ereignisse und Tarzan und seiner Affenfamilie droht Gefahr.

Tickets sind auf der Website vom Theater Liberi erhältlich.