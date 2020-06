Trotz aller Hindernisse und Widrigkeiten wird es auch in diesem Sommer wieder ein Ferienprogramm bei TURA geben! Lange sah es so aus, dass wegen der Maßnahmen gegen Corona gar kein sportliches Angebot in den Ferien möglich wäre.

Jeden Montag- und Mittwochvormittag spielen Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren Tischtennis. Bitte Hallenschuhe und Sportkleidung mitbringen.

Eine Anmeldung geschieht per Telefon oder E-Mail.