Welcher Vogel singt denn da und was blüht auf dem Gelände?

Im Rahmen der "City Nature Challenge" vom 26.4. - 29.4. dreht sich in Bremen alles um die Erforschung von Artenvielfalt in der Stadt. Ziel ist es vor allem, mehr Bewusstsein für die Vielfalt an Lebewesen zu schaffen, die den Stadt-Raum gemeinsam mit uns bewohnen, aber häufig zu wenig Beachtung finden. Familien und Erwachsene erforschen, fotografieren, aufschreiben und malen die Insekten, Vögel und andere Tiere, die sie auf unserem Gelände sehen und welche Pflanzen-, Strauch- und Baumarten sie entdecken.

Es wird eine Teilnahmegebühr von 5 Euro erhoben. Anmeldungen können telefonisch oder per E-Mail erfolgen.