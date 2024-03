Wer war e.o.plauen? – Erich Ohser: Leben & Werk

Erich Ohser (1903 bis 1944) war unter seinem Künstlernamen e.o.plauen als Schöpfer der heitertiefsinnigen Bildgeschichten von "Vater und Sohn" populär geworden. Er verbrachte seine Kindheit im Vogtland, studierte und begann seine Karriere in Leipzig. In Berlin wurde Ohser zu einem erfolgreichen Zeichner, Grafiker, Illustrator, Karikaturisten und Pressezeichner. Befreundet mit Literaten wie Erich Kästner (2024: 125 Jahre Erich Kästner!) und Erich Knauf, die „drei Erichs“, verfolgte er hellwach das zeithistorische Geschehen in der Spreemetropole. In seinem Künstlerleben spiegelt sich auf berührende Weise deutsche Geschichte mit ihren Brüchen und Widersprüchen wider. Mit nur 41 Jahren schied Erich Ohser auf tragische Weise aus dem Leben.

Die Ausstellung, die auch für Kinder und Jugendliche geeignet ist, verweist zugleich auf das Erich-Ohser-Haus in Plauen, wo der künstlerische Nachlass aufbewahrt und der Öffentlichkeit durch regelmäßige Ausstellungen präsentiert wird. Sie ist bis zum 30. April in der Ring-Galerie im zweiten Obergeschoss zu sehen.