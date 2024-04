Wo ist Karl? Insekten im Anflug

In der Krimibibliothek im zweiten Obergeschoss wartet auf die Kids eine Lesung mit digitalen Mitmach-Stationen. Als Vorlage für die Aktion dient das Buch „Willkommen im Hotel Zur Grünen Wiese“ von Rüdiger Bertram.

Das Hotel „Zur Grünen Wiese“ ist fast immer ausgebucht. In den Zimmern brummt und summt es bunt und munter. Adlon, ein Grashüpfer, ist der Hoteldirektor und liebt es, sich um die vielen Hotelgäste zu kümmern. Aber eines Tages verschwindet plötzlich Karl, der Marienkäfer, und Adlon startet eine Suchaktion, bei der alle Insekten im Hotel mithelfen.

Die Mädchen und Jungen tauchen ein in die krabbelige Welt der Insekten und helfen mit, Karl zu finden. Nach dem Lesen können sich die Kinder an verschiedenen Stationen mit digitalen Medien an der Suche nach Karl beteiligen.