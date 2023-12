Der Magen knurrt. Die Nase läuft. Der Kopf raucht. Wir bekommen eine Gänsehaut, haben ein Bauchgefühl und tragen das Herz auf der Zunge. Der Körper ist ein echtes Wunderdings. Jeder Mensch besteht aus gleichen kleinen und großen Elementen, aus Haut, aus Knochen, aus Organen. Aber sind wir darum auch alle gleich?

Choreografin Birgit Freitag recherchiert zusammen mit dem Moks-Ensemble über die Beziehung des Menschen zum Körper und stellt im Stück für Kinder viele Fragen:

Was heißt „normal“? Was macht unseren Körper aus? Welche Körper können wir sein? Dabei stellen sich die Darstellenden auf den Kopf, laufen auf Pfoten, tanzen mit ganz viel Luft in der Mitte, kleben aneinander wie die Kletten und spüren all den Dingen nach, die in den Körpern wohnen.

