Die Würde des Wassers

Das Tanztheatercamp für 7- bis 12-Jährige widmet sich zwei Wochen lang dem Thema Nachhaltigkeit. Einem UN-Bericht zufolge hat jeder vierte Mensch keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, und auch Pflanzen und andere Lebewesen leiden an Wasserknappheit.

Was ist der Wert des Wassers? Was bedeutet Menschenwürde? Was geschieht mit uns, wenn diese Selbstverständlichkeit wegfällt?