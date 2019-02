Zugvögel im Werderland

Die Führung richtet sich an Familien. Es werden die verschiedensten Vögel beobachtet. Manchen Vögel sind aus den Winterquartieren zu uns zurückgekehrt, andere legen nur einen kurzen Zwischenstopp auf ihrer Reise ein. Vielleicht ist sogar eine Seltenheit dabei. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Bitte ein Fernglas mitbringen, falls vorhanden. Bei Dauerregen fällt die Führung aus.

Die Teilnahme kostet 5 bis 10 Euro je nach Ermessen.

Bitte möglichst frühzeitig anmelden, entweder telefonisch, per E-Mail an anna.zirkelbach@bund-bremen.net oder persönlich in der Geschäftsstelle des BUND Bremen, Am Dobben 44, 28203 Bremen.