© Igor Goncharenko / 123rf.com Wald Bäume Klima

Wer einen Baum im Garten oder in Sichtweite vom Balkon hat, hat schon die perfekte Voraussetzung für ein Baumhaus. Die Baumärkte haben geöffnet – und so sind alle notwendigen Materialien für ein Baumhaus wie Holz, Farben, Nägel, Deko und nötige Werkzeuge erhältlich. Dann geht’s raus an die frische Luft. Es wird entweder ein stabiler Baum benötigt oder man baut sich selbst eine Plattform. In Nullkommanichts steht das kleine Baumhaus sicher nicht, aber Architekt muss man auch nicht sein. Dieses Projekt bietet jede Menge Möglichkeiten, kleinen Stubenhockern etwas handwerkliches Geschick beizubringen. Das kann bei der Auswahl des richtigen Platzes, bei der Auswahl des Baumhauses oder einer eigenen Zeichnung beginnen, größere Kinder können beim Sägen und Hämmern helfen, die kleineren malen und dekorieren und reichen die Werkzeuge an. Je nach Kreativität, Zeit und Material kann das Baumhaus-Projekt fast immer weiter ausgebaut werden, zum Beispiel mit Strickleiter, Blumenkästen oder Rutsche. Und wen das jetzt noch nicht überzeugt hat: Frische Luft und Sonne helfen gegen Viren, also ab nach draußen.