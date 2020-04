× Erweitern © babykindundmeer.de Ein Hoch aufs Hochbeet

Ein weiteres Projekt für draußen, diesmal ist aber nicht so viel Platz gefragt. Ein Hochbeet passt auch auf den Balkon: In eine Art Kiste auf Stelzen wird Erde gefüllt und schon hat man sein eigenes Beet geschaffen. Da wird jeder zum Hobbygärtner und neben bunten Blumen für die Bienen kann Frisches für die Küche gepflanzt werden. Saatgut gibt es in Drogerien und Supermärkten, und die ersten Ergebnisse sprießen meist schon nach wenigen Tagen. Kinder haben einen Riesenspaß, wenn das Beet mit Erde befüllt wird, und nach dem Säen jeden Morgen gegossen und geschaut wird, ob schon etwas Grünes aus der Erde guckt. Auch das Hochbeet selbst kann angemalt oder dekoriert werden, dazu werden kleine Schilder gebastelt, die man in die Erde steckt, damit man immer genau weiß, was da gerade wächst. Mit kleiner Harke und Gießkanne können die Kids die tägliche Pflege übernehmen, später Kräuter ernten und per Tagebuch das Wachstum der kleinen Pflanzen dokumentieren.