Jetzt kommt Musik in die Bude

© Bremer Philharmoniker Musikwerkstatt tüftelt

Mit diesem Projekt kann jede Familie ein komplettes Orchester zusammenstellen, Unterstützung gibt’s dabei von den Profis der Bremer Philharmoniker, die natürlich auch in Corona-Zeiten ihre Finger nicht stillhalten können. In ihrer Online-Reihe Die Musikwerkstatt tüftelt für kleine Zuhörerïnnen ab 3 Jahren stellen sie immer mittwochs und freitags in kleinen Videos neue Ideen vor, bei denen alle von zuhause aus mitmachen können. Neben musikalischen Ausflügen in ferne Länder und Liedern zum Mitsingen stellt zum Beispiel die Cellistin ihr Monochord vor und zeigt, wie man es aus einer Büchse und ein paar Kleinigkeiten nachbauen kann, die einfache Bauanleitung gibt’s als PDF-Download dazu. Auch eine Schlauchtrompete, eine Dosen-Rassel und eine Panflöte sind schon in der Sammlung, und jede Woche kommt ein neues Instrument dazu. Und wer weiß, vielleicht habt ihr nach der Corona-Zeit ja ein ganzes Orchester zuhause!

Und manchmal ist einem einfach nach Singen zumute, so macht man sich Luft und schöne Gedanken. Nicht nur für Musikschülerïnnen, sondern für alle Familien, hat die Musikschule Bremen auf ihrer Internetseite eine Menge Rätsel, Bastel- und Malvorlagen sowie Links zu Musikvideos für nahezu jedes Alter zusammengestellt, für die man kein Instrument beherrschen muss. Lust auf Wohnzimmer-Karaoke? In der Sammlung finden sich viele Kinderlieder zum Mitsingen. Dazu gibt es Wissenswertes zu Komponisten, spielerisch vermittelt mit kurzweiligen Rätseln (und Lösungen), mit denen man ganze Spieleabende mit den Eltern und Geschwistern gestalten kann.