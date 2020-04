Naturforscher unterwegs

© NABU/Franz Fender NAJU NABU Kunder

Bei schönem Wetter zieht es Familien mit Kindern raus aus den vier Wänden, mal durchatmen, die immer gleichen Tapeten durch grüne Bäume und bunte Blüten auswechseln und den blauen Himmel genießen. Immer nur spazieren gehen ist aber langweilig. Umso besser, dass sich der Naturschutzbund, der NABU Bremen, ein paar schöne Forscheraufgaben ausgedacht hat, die perfekt zum Frühling passen. Auf seiner Internetseite gibt er neben Basteltipps mit Naturmaterialien auch immer neue und spannende Aufgaben für kleine Entdecker heraus: Finden sich in der Umgebung Brennnesseln oder andere Kräuter? Kreuzen Schnecken den Spazierweg oder rascheln sogar Igel im Gebüsch? Um die heimische Natur besser kennenzulernen, finden die Forscher Steckbriefe zu den verschiedenen Pflanzen- und Tierarten und außerdem kleine Forscheraufträge: Ein Schneckenhotel will gebaut werden, ein Schneckenquiz muss gelöst werden oder ein Igel aus Knete nachgebaut werden zum Beispiel. Wer sich ein oder mehrere Projekte ausgesucht und die Forscherkarten ausgefüllt hat, kann diese bis zum 31. Mai 2020 einschicken und am Forscherwettbewerb „Erlebter Frühling" teilnehmen – und mit etwas Glück einen spannenden Erlebnistag in der Natur gewinnen.

Viel Spaß beim Naturentdecken mit dem NABU Bremen.