Fünf neue Schulen für Bremen

× Erweitern © Bildungsressort Schulgründung Bremen Senatorin Aulepp mit dem Gründungsteam "Delmestraße", Marcus Schreyer und Raphael Stöcklin

Schon zum Schuljahr 24/25 sollen an fünf Standorten in Bremen neue Oberschulen entstehen. Den Gründungsauftrag erhielten fünf Lehrkräfte-Teams am 20.12.23 von der Bildungssenatorin Sascha Aulepp. Insgesamt sollen mit den neuen Schulen 15 weitere, dringend benötigte Klassenverbände für 330 Schüler:innen entstehen.

Die rund 15 Gründungsbeauftragten hatten sich bei der Bildungsbehörde beworben. Die Zweier- und Dreier-Teams werden nun neue Oberschulen an der Delmestraße, in Schwachhausen, in der Überseestadt, in Blumenthal sowie eine Willkommensschule für geflüchtete und zugewanderte Kinder in Bremen-Nord gründen. Bis auch die Gebäude fertiggestellt sein werden, wird der Schulbetrieb nach den Sommerferien, zunächst teils in Mobilbauten oder in bestehenden Schulen wie dem Schulzentrum an der Grenzstraße, in der ehemaligen Kita an der Helsinkistraße oder in der derzeitigen Inge-Katz-Schule aufgenommen werden.

Die Gründungsbeauftragten entwickeln nun pädagogisch-inhaltliche Konzept und eigene Schulprogramme für ihre neuen Schulen mit dem Förderschwerpunkt Wahrnehmung und Entwicklung und werden zudem Personal akquirieren. Der Bedarf liegt bei circa 30 bis 40 neuen Lehrkräften. Einem ersten Aufruf sind bereits 60 Lehrkräfte gefolgt, die Interesse an dem Aufbau einer neuen Schule haben, so dass der Senat davon ausgeht, eine ausreichende Anzahl an Lehrkräften für die neuen Schulen gewinnen zu können. Dazu gehören Neueinstellungen, Abordnungen und Versetzungen. Auch Referendar:innen können im Rahmen ihrer Ausbildung an den neuen Schulen arbeiten. Zu den Aufgaben der Gründungsteams gehört es auch, ein neues Netzwerk zu knüpfen und sich dabei zum Beispiel mit anderen Schulleitungen in der Region und den zukünftigen Eltern der Schüler:innen auszutauschen.

Weitere Infos bei der Senatorin für Bildung.