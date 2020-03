Homeschooling leicht gemacht

× Erweitern © Adobe Stock/Halfpoint Homeschooling

Immer wieder ist von Streitigkeiten zu hören, wenn Eltern ihren Kindern bei den Hausaufgaben helfen wollen. Solche Tandems stellt das gemeinsame Lernen vor eine Herausforderung. Digitale Plattformen können in diesen Fällen gute Helferlein sein. Doch letztlich geht nichts über ein Lernen mit allen Sinnen:

Strukturen festlegen: Vor Beginn des Homeschoolings legen Eltern und Kinder gemeinsam Zeiten fest, in denen gelernt wird und wann es Pausen gibt. Der "Schultag" muss natürlich nicht 6 Stunden dauern, 2 pro Tag reichen auch. Aber Strukturen kennen die Kinder aus der Schule, und Gewohnheiten machen das Leben und Lernen leichter. Zuhause ist natürlich auch eine gewisse Großzügigkeit erlaubt, damit sich die Lust am Lernen nicht in Frust verwandelt.

Werdet ein Team: Eltern sollten grundsätzlich auf die Mitarbeit der Kinder vertrauen und sich zuerst von den Kindern zeigen lassen, welches Thema in welchem Fach gerade durchgenommen wird. Beginnt mit den Lieblingsfächern!

Eigene Vorlieben: Wer den Schulbeginn um 8 Uhr jeden Morgen viel zu früh findet, darf auch später beginnen. 9 Uhr klingt doch nach einer guten Zeit, damit nicht der ganze Vormittag vertrödelt wird. So schlagen alle dem Schulsystem ein Schnippchen und lernen trotzdem.

Stille Lernzeit: Setzt euch gemeinsam an den Küchentisch, denn gemeinsam lernen macht viel mehr Spaß! Während das Kind seine Lernwörter schreibt oder Matheaufgaben erledigt, erledigt eure Büro- und Schreibarbeiten.

Zusammen lesen lernen: Im Homeschooling stehen Lieblingsbücher aus dem Lehrplan: Die können sich Eltern und Kinder kapitelweise abwechselnd vorlesen. So macht Lernen allen Spaß.

Sport: Recken und strecken nach jeder Lerneinheit tut gut: Ein paar Schritte um den Tisch machen und auch mal aus dem Fenster schauen, um die visuellen Eindrücke zu wechseln. Verstaubt das Trampolin? Dann kommt es jetzt in den Fünfminutenpausen wirder zum Einsatz. Und für die große Pause schnappen sich alle das Fahrrad und dann nichts wie raus in die Natur. Das lenkt nebenbei davon ab, in negative Grübeleien zu verfallen.

Sachunterricht: So lange es noch erlaubt ist, sind Spaziergänge im Park nicht nur gesund, sondern auch lehhreich: Welche Pflanzen blühen jetzt, von welchem Baum sind diese Blätter, nisten schon Vögel und wie heißen sie? Vielleicht gibt es ja auch einen Nachbarhund, der dringend Gassi muss?

Religionsunterricht in Aktion: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ Ältere Menschen in der Nachbarschaft freuen sich über Hilfe: Einkaufen, Treppe putzen und anderes mehr, kann man sehr gut telefonisch vereinbaren und die Taschen mit lieben Grüßen vor der Tür abstellen.

Online Lernen

Das man keine Schule braucht, um zu lernen, beweisen die multimedialen Inhalte von „Planet Schule" (SWR/ WDR). Hier gibt es Filme, Arbeitsblätter und Lernspiele für alle Schulfächer und Klassenstufen. Hier ein paar Empfehlungen daraus:

Mulitmedia-Training: Das interaktive Spiel zum Thema: "Sicher unterwegs im Internet" trainiert die Medien-Kompetenz - Elli Online.

Klasse 1 bis 4: Filme, Multimediaangebote und didaktische Begleit- und Arbeitsmaterialien, die für den Einsatz in der Grundschule geeignet sind, gibt es in der Sammlung für Grundschüler*innen

Filme: Animationsfilme zum Leben im Internet mit Tipps, wie Kinder sich dort sicher bewegen - Elli online.

Hörspiel: Wie das „Kino im Kopf" entsteht, lässt sich mit dem Hörspielbaukasten selbst ausprobieren mit vielen Stimmen, Tönen und Geräuschen.

Ab Klasse sechs: Filme, Multimediaangebote und didaktische Begleit- und Arbeitsmaterialien für einen sicheren und souveränen Umgang mit Medien: Schwerpunkt Medienkompetenz, im Schwerpunkt Mittelalter geht es auf filmische Entdeckungsreise: Experimente und spektakuläre 3D-Animationen lassen das Mittelalter lebendig werden.

Klimawandel: Filme, Multimediaangebote und didaktische Begleit- und Arbeitsmaterialien zum Thema Klimawandel. Welche Lösungsansätze gibt es und was kann jeder Einzelne tun? Im Schwerpunkt Klimawandel.

Instrumente im Symphonieorchester: Mitglieder des SWR Symphonieorchesters erklären ihr Instrument.

Biene VR: Mit Virtual Reality mitten hinein in die Welt der Bienen. Hier gibt es einen 360° Rundumblick und verschiedene Spielmöglichkeiten, um den Bienenstock und sein Innenleben zu erkunden.

Ab Klasse acht: „Frage trifft Antwort" bietet jede Menge Wissen in kurzen Videos - kompakt und bunt. Zu jedem Video gibt es ein Quiz.

Kippelemente: Das interaktive Angebot „Kippelemente" zeigt, wie Teile des globalen Klimasystems unumkehrbar „umkippen" können. Verschiedene Szenarien lassen sich austesten.

Tatort Film: Wie entsteht ein Tatort? Wer ist bei der Produktion wofür zuständig? Und mit welchen filmischen Gestaltungsmitteln wird gearbeitet? Spannende Einblicke hinter die Kulissen.

Kanzlersimulator: Einmal selbst regieren? Komplexe Zusammenhänge vom Wahlversprechen bis zur Gesetzesvorlage, vom Ärger mit dem Koalitionspartner bis hin zu gelungenen TV-Auftritten werden in diesem interaktiven Spiel verständlich.

Erster Weltkrieg: „Kleine Schritte im großen Krieg" ist ein Spiel, das einen ungewöhnlichen Zugang zum Thema Erster Weltkrieg bietet. Die Spieler*innen müssen in verschiedenen Rollen Entscheidungen treffen. Der Spielverlauf regt zur Überprüfung der eigenen Wertmaßstäbe an.