Das ist Musik in kleinen Ohren

5

Süsterstr./Ecke Kolpingstr. , 28195 Bremen Website

Singen macht glücklich

Es baut Stress ab, verbessert Atmung und Körperhaltung und stärkt sowohl psychische als auch physische Abwehrkräfte nachgewiesenermaßen. Um einzusteigen, muss man keine Vorkenntnisse mitbringen – wer eine Stimme hat, kann auch Singen lernen. Chöre fördern zudem den Gemeinschaftssinn, denn regelmäßige Freizeitfahrten und Auftritte vor größerem Publikum schweißen auch sozial zusammen. Die Mitgliedschaft in einem Chor ist eine kostengünstige Möglichkeit, Kindern Musikunterricht zu ermöglichen, und nicht selten werden hier Freundschaften fürs Leben geschlossen.

In Bremen bieten auch die Kirchen in fast allen Gemeinden Chöre an. So singen in der katholischen Kinder- und Jugendkantorei St. Johann beispielsweise derzeit 70 Kinder und Jugendliche. Chorleiterin Ilka Hoppe erarbeitet mit ihnen weltliche und geistliche Musik sowie Musiktheaterstücke. Die Bremer Kinder- und Jugendkantorei wurde im August 2008 als Elternverein gegründet und hat seit ihrer Gründung über 100 Konzert- und Musiktheaterprogramme erarbeitet. Wer einmal hineinschnuppern möchte, meldet sich einfach per E-Mail an Ilka Hoppe an; die Kinderkantorei von 5 bis 12 Jahren trifft sich mittwochs von 17 bis 18 Uhr, die Jugendlichen von 13 bis 18 Jahren von 18.30 Uhr bis 20 Uhr im Pfarrheim St. Johann in der Kolpingstraße.