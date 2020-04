× Erweitern © calliope GmbH Wir bleiben schlau: MINT zum Mitnehmen

Jetzt geht's ins Social-Media-Klassenzimmer! Da können Kids in virtuellen Laboren tüfteln und experimentieren, es gibt Aufgaben zum Rätseln, Basteln, Malen und spannende Challenges. Dafür hat ein breites Netzwerk an Bildungsinitiativen, Verbänden und Organisationen ihre kreativsten Aufgaben aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik jetzt in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

Mit zahlreichen Tools werden spektakuläre Phänomene erklärbar und bei abenteuerlichen Missionen kommen neugierige Kids Schritt für Schritt den Ursachen der Naturphänomene auf die Spur. Ob Relativitätstheorie oder Knalleffekte: Hier wird alles spielerisch ausprobiert und vermittelt, und mit den Erkenntnissen kann man dann nicht nur seine Lehrkräfte, sondern auch die Eltern garantiert verblüffen.

In den unterschiedlichsten Bereichen gibt es außerdem immer wieder Challenges, in denen man schöne Preise abräumen kann, wie zum Beispiel beim Malwettbewerb, in dem man seine persönliche Zaubermaschine vom Schöne-Träume-Helm bis zum Klimarettungs-Mobil entwerfen kann. Zu gewinnen gibt es eines von 25 signierten MINT-Malbüchern „Von Algorithmus bis Ziemlich cooles Einhorn“ (bis 15. Mai 2020).

Zur MINT-Magie geht's hier entlang.