Ein Märchen über Freundschaft und Vielfalt

Ein Abenteuer liegt in der Luft, vor allem für die jüngsten Kinogänger:innen, die sich in diesem Animationsfilm zusammen mit einem Schwarm Monarchfalter auf den Weg nach Mexiko machen. Da will auch Patrick unbedingt mit. Weil aber einer seiner Flügel zu klein ist, muss er als blinder Passagier in einem Proviant-Anhänger untertauchen. Sein bester Freund, die tollpatschige Raupe Marty, ist ihm dabei meistens keine große Hilfe, sorgt aber für viel Spaß beim Publikum. Zusammen mit Jennifer, die unter Höhenangst leidet, müssen die Drei einen Tornado, gefräßige Finken und zugebaute Landschaften überwinden – um am Ende der Reise auf der großen Schmetterlingsparty ihr neues Selbstbewusstsein zu feiern. Ein niedlicher, kunterbunter Flatterspaß fürs erste Kinoerlebnis.