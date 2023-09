Auf der Suche nach einem unsichtbaren Schatz

× 1 von 3 Erweitern © Megaherz Film und Fernsehen Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen × 2 von 3 Erweitern © Megaherz Film und Fernsehen Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen × 3 von 3 Erweitern © Megaherz Film und Fernsehen Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen Prev Next

Wenn Familien im Kino nicht nur erstklassig unterhalten werden, sondern am Ende Kinder wie Eltern wieder ein bisschen schlauer herauskommen, ist das bestes Infotainment. 500.000 kleine und große Menschen haben das im Vorgänger „Das Geheimnis unseres Planeten“ schon erfahren, jetzt erobert der beliebte KiKA-Moderator Tobi die großen Leinwände mit einem neuen Abenteuer. Diesmal dreht sich alles um eine geheimnisvolle Schatzkiste. Doch nur eine Person hat den Schlüssel: Marina – Weltumseglerin und Tobis beste Freundin aus Kindertagen. Aber wo steckt sie? Die Suche nach ihr führt ihn nach Vietnam in die größte Höhle der Welt, über das stürmische Südchinesische Meer, zu Pferde-Hirten in der mongolischen Steppe und zu Indigenen im Amazonas-Regenwald – um am Ende die mysteriösen fliegenden Flüsse zu finden. Kurz: 92 Minuten zum Staunen, Nachdenken und Lachen!