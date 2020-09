Filmtipp: Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess

× Erweitern Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess

Eigentlich hatte sich der 10-jährige Sam für den Familienurlaub auf der niederländischen Insel Terschelling vorgenommen, das Alleinsein zu trainieren. Denn als Jüngster in der Familie würde er ja alle anderen überleben und irgendwann einsam dastehen. Aber bekanntlich kommt es erstens anders, und zweitens als man denkt. Und was passiert, als er die 12-jährige Tess kennen lernt, damit war wirklich nicht zu rechnen: Die leicht verrückte Kickboxerin will innerhalb einer Woche ihren unbekannten Vater ausfindig machen. Als sie Sam um Hilfe bittet, muss er nicht lange überlegen, denn gemeinsam mit ihr machen die Tage am Meer doch viel mehr Spaß als allein.

Der deutsch-niederländische Film über die außergewöhnliche Urlaubsfreundschaft beruht auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Anna Woltz, in dem die Welt der Erwachsenen auf den Kopf gestellt wird. Für Regisseur Steven Wouterlood ist es der erste Kinofilm, und auch die Hauptdarstellerin Josephine Arendsen und ihr Kollege Sonny Coops van Utteren geben hier ihr Schauspieldebüt, und es macht Spaß, ihnen bei ihrer gemeinsamen Urlaubserinnerung zuzuschauen. Dank Tiefgang und Humor dürften hier alle Zuschauerïnnen ab etwa 9 Jahren berührt aus dem Kino gehen.

NL/D 2018. R: Steven Wouterlood. Mit: Josephine Arendsen, Sonny Coops van Utteren, Julian Ras, Tjebbo Gerritsma. 84 Min. Frei ab 0 Jahren.