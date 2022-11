× Erweitern © Studiocanal GmbH Räuber Hotzenplotz Überall gesucht! Der Räuber Hotzenplotz (Nicholas Ofczarek)

Er ist der berüchtigtste Räuber der Welt und seit seiner Geburt vor 60 Jahren keinen Tag älter geworden. So lange ist es nämlich her, dass Otfried Preußlers Buchvorlage erschien, die in über 68 Sprachen übersetzt wurde. Ebenso ist die Liste der Verfilmungen inzwischen lang geworden, und auch wenn wohl jedes Kind die Geschichte um den dusseligen Räuber und Großmutters Kaffeemühle in- und auswendig kennt, ist die neueste Leinwandfassung absolut sehenswert.

Keine Faxen, das mag ich nämlich nicht!

Allein August Diehl als Zauberer Petrosilius Zwackelmann ist eine echte Show, und auch Christiane Paul als Hellseherin Schlotterbeck und Olli Dietrich als Wachtmeister Dipfelmoser bürgen für erstklassige Unterhaltung. Wie es für Preußlers Hexen, Gespenster und eben Räuber typisch ist, braucht sich niemand vor ihnen zu fürchten. Und so spielt auch der österreichische Star am Wiener Burgtheater, Nicholas Ofczarek, den skrupellosen Hotzenplotz so großartig, dass er zwar allen Angst machen will, aber dank der Respektlosigkeit von Kasper und Seppel dauernd selbst scheitert, anstatt Schrecken zu verbreiten.

Ob die beiden Jungs es diesmal schaffen, den Räuber Plotzenhotz, Entschuldigung, Schlotzenrotz, nein, warte … ach, schaut euch das Spektakel am besten einfach selbst an.